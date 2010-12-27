В Петербурге сожгли более тонны сыра, масла и колбасы из ЕС

В Петербурге проверили четыре торговые точки.

В результате рейда по выявлению фактов неисполнения Указа Президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" инспекторы Управления Россельхознадзора изъяли 1 363 килограмма продукции, запрещённой к ввозу в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Управления.

Сотрудники Россельхознадзора, должностные лица Северо-Западного Таможенного Управления и сотрудники прокуратуры проверили четыре торговые точки на юго-западе и юго-востоке Петербурга.

В итоге специалисты сожгли 1222,5 килограмма сыров и масла из Эстонии, Финляндии и Дании; 138,205 килограммов колбасных изделий и хамона из Италии, Германии и Испании, а также 2,3 килограмма рыбы.

Ранее в Петербурге сожгли более тонны санкционки.

Фото: Россельхознадзор