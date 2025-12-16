В Петербурге изменят более 15 маршрутов транспорта из-за "Алых парусов"

Ограничения затронут более 15 маршрутов. Пассажиров просят заранее планировать поездки.

В Петербурге 20 июня в вечернее время в связи с подготовкой к празднику выпускников "Алые паруса" и перекрытием Благовещенского, Дворцового и Троицкого мостов изменят маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев. Ограничения затронут более 15 маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

Благовещенский мост перекроют с 22:15 до 22:45. В это время автобусы номер 6, 100, 262 и троллейбус номер 12 временно приостановят движение.

Дворцовый мост закроют с 22:35 до 23:05, также с 23:05 до 8:00 21 июня сузят проезжую часть с закрытием полос под контактной сетью. В этот период автобусы номер 7, 10, 24, 191 и троллейбусы номер 1, 7, 10, 11 направят по изменённым трассам.

Троицкий мост перекроют с 23:30 до 0:15 21 июня. В это время автобусы номер 46, 76 и трамвай номер 3 поедут по новым маршрутам.Подробности изменений движения общественного транспорта можно узнать на официальном сайте перевозчика. Пассажиров просят заранее планировать поездки.

Ранее мы сообщили о том, что первая репетиция "Алых парусов" прошла в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV