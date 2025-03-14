В Петербурге изменится погода из-за нового атмосферного фронта

В Петербурге ожидается смена погоды из за атмосферного фронта, который принесет кратковременные дожди, облачность и усиление ветра. В начале рабочей недели температура снизится до +18 градусов.

Атмосферный фронт, который перемещается с запада на восток, изменит погоду в Санкт Петербурге. В городе ожидаются облачность, кратковременные дожди и усиление ветра, при этом температура сохранится в пределах климатической нормы.

По прогнозу специалистов, 19 июля в Петербурге установится переменная облачность с периодическими прояснениями. Местами возможны небольшие дожди, а в Ленинградской области не исключены грозы.

Температура воздуха в городе составит +23…+25 градусов. В районах Ленинградской области ожидается от +21 до +26 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

С понедельника, 20 июля, характер погоды изменится. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако станет заметно прохладнее.

Ночью температура опустится до +13…+15 градусов, а днем воздух прогреется только до +18…+20 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник в Петербурге ожидается сухая и прохладная погода.

Фото: Unsplash (Anik Deb Nath)