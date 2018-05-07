Пнувшую ребенка на детской площадке собачницу посадили на год

Также суд назначил штраф в 500 тысяч рублей.

В Петроградском районном суде вынесли приговор Надежде Федоровой, которая обвиняется в побоях и хулиганстве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города 7 мая.

Сегодня, 7 мая, в Петроградском райсуде вынесли приговор женщине, которая защищая свою собаку, пнула трехлетнего больного ребенка в живот, избила его мать Барно Худайкулову и брызнула из газового баллончика в лицо ей и подоспевшему на помощь охраннику.

Суд назначил ей год лишения свободы в колонии поселения и штраф 500 тысяч рублей.

Напомним, что инцидент произошёл 5 сентября прошлого года. На детской площадке во дворе одного из домов на Дивенской улице, между Федоровой и Худайкуловой разгорелся конфликт, в ходе которого обвиняемая распылила смесь из газового баллончика оппонентке в лицо и пнула ее трехлетнего сына, а также брызнула перцовым баллончиком в лицо охраннику, бросившемуся разнимать женщин. По словам матери ребенка, она просила убрать от сына собаку Федоровой, а когда та отказалась, отогнала ее воздушным шариком, что и стало причиной драки.

Видео: YouTube