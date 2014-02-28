В Петербурге из-за неработающего светофора "Волга" врезалась в маршрутку

По словам жителей, светофоры на Среднем проспекте не работают уже больше недели.

В воскресенье вечером, 31 октября, на Васильевском острове из-за неработающего светофора автомобиль "Волга" врезался в маршрутку. Инцидент произошел на пересечении Среднего проспекта и Детской улицы. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Информации о пострадавших не поступало. Судя по фотографии, у маршрутки повреждена передняя часть кузова.

По словам жителей, светофоры на Среднем проспекте не работают уже больше недели. Из-за этого на дороге возникает много казусных ситуаций. Так, пешеходы вынуждены перебегать дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Кроме этого, жители добавили, что на Среднем проспекте еще три светофора также не работают.

Ранее Piter.tv сообщал, что блогершу Волкову, которая устроила непристойную съемку у Исаакиевского собора, отпустили.

Фото: Telegram / Мегаполис