В Петербурге на дезинфекцию закрыли дневной стационар онкоцентра на Березовой

Там выявили коронавирус.

Дневной стационар Городского онкодиспансера на 2-й Березовой аллее временно закрыли на дезинфекцию. Пациентов распределят по других отделениям.

По информации "Доктора Питера", дневной стационар перестал принимать пациентов 28 мая. В учреждении пообещали, что горожане не останутся без помощи. Те, кто проходил химиотерапию в дневном стационаре, будут направлены в другие отделения: соседнем 10-м онкологическом отделении на Березовой или в стационаре на Ветеранов.

В дневном стационаре 15 коек. Там оказывают предоперационную и предлучевую подготовку, послеоперационное и восстановительное лечение, гормонотерапия, биотерапию и другие виды лечения.

Ранее в Петербурге рассказали о лечении пациентов с онкологией в условиях коронавируса.

Фото: oncology.spb.ru