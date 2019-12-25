В Петербурге из-за коронавируса умер старейший в России вор в законе

Валентин Гудиевский, известный в криминальных кругах как Дэртэн, скончался на 84 году жизни.

Во вторник, 29 июня, стало известно о смерти старейшего российского вора в законе Валентина Гудиевского, сообщает "Прайм Крайм".

Вор был известен в криминальных кругах Дэртэн скончался в петербургской больнице №26 от коронавируса. Туда мужчину привезли после инсульта, вечером у него поднялась температура, а утром его перевели в реанимацию.

Дэртэн получил кличку в детстве за умение фехтовать на палках. За свою жизнь он стал старейшим "честным вором" в законе, судим семь раз за карманные кражи, а последние 10 лет отошел от дел, однако в воровской семьей был на старейшиной и хранителем традиций.

Ранее мы писали, что за сутки от коронавируса в Петербурге скончались 119 человек.

Фото: primecrime.ru