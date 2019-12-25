За сутки от коронавируса в Петербурге скончались 119 человек

За все время пандемии коронавирус унес в Петербурге жизни, по официальной статистике, 16 тыс. человек.

В Петербурге установлен очередной антирекорд по количество смертей от коронавируса за сутки. 29-го июня оперштаб по борьбе с COVID-19 опубликовал свежие цифры: 1374 новых случаев заболевания, 2283 выздоровевших, 119 смертельных случаев.

По данным на портале стопкоронавирус.рф, количество активных больных составляет 7935, в Москве — почти 177 тыс. Всего за время пандемии в Петербурге зарегистрировали 468149 случаев. По мнению комздрава, город вышел на "высокое" плато по заболеваемости. Число количество активных больных в официальной статистике выглядит сомнительным, так как число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге выросло до тысячи в сутки.

Фото: Piter.TV