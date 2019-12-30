В Петербурге в квартирах наркоторговцев нашли 2 кг марихуаны и 70 кустов конопли

Кроме того, правоохранители изъяли бочки емкостью 200 л с растительными веществами.

Полиция Петербурга задержала четверо мужчин и женщину в возрасте от 33 до 41 лет, которых подозревают в незаконном обороте растительных наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Правоохранители провели обыски в двух квартирах в Приморском районе, в квартире в Выборгском районе, в квартире во Всеволожском районе, а также в частном доме в садоводстве Приозерского района. Там стражи порядка обнаружили и изъяли более двух килограммов марихуаны, упакованной в пакеты, и около 70 кустов конопли. Кроме того, были найдены бочки емкостью 200 л с растительными веществами. Все изъятое направили на экспертизу.

По факту случившегося возбуждено пять уголовных дел. Тех подозреваемых заключили под стражу, еще одного мужчину и женщину отпустили под домашний арест.

Ранее мы писали, что наркосбытчик из Петербурга отправился в колонию на шесть лет.

Фото: Piter.TV