В Петербурге исследовали на боррелиоз 20 первых сезонных клещей

С клещом можно приехать в травмпункт или поликлинику больницы им. Боткина на Пискаревском. Важно: клеща отдельно от укушенного не примут, врач обязательно должен осмотреть пациента.

С начала 2023 года в больницу им. Боткина привезли на исследование 20 клещей. Из них 4 оказались с боррелиозом. Об этом пишет комздрав Петербурга 12 апреля.

По данным комздрава, клеща можно вытаскивать самостоятельно только с головкой, нельзя надавливать на тельце, поливать клеща маслом или спиртом — он начнет задыхаться, что увеличит риск инфицирования.

С клещом можно приехать в травмпункт или поликлинику больницы им. Боткина на Пискаревском. Важно: клеща отдельно от укушенного не примут, врач обязательно должен осмотреть пациента.

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Фото: Piter.tv

