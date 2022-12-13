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В Петербурге исследовали на боррелиоз 20 первых сезонных клещей
Сегодня, 21:15
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В Петербурге исследовали на боррелиоз 20 первых сезонных клещей

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С клещом можно приехать в травмпункт или поликлинику больницы им. Боткина на Пискаревском. Важно: клеща отдельно от укушенного не примут, врач обязательно должен осмотреть пациента.

С начала 2023 года в больницу им. Боткина привезли на исследование 20 клещей. Из них 4 оказались с боррелиозом. Об этом пишет комздрав Петербурга 12 апреля. 

По данным комздрава, клеща можно вытаскивать самостоятельно только с головкой, нельзя надавливать на тельце, поливать клеща маслом или спиртом — он начнет задыхаться, что увеличит риск инфицирования.

С клещом можно приехать в травмпункт или поликлинику больницы им. Боткина на Пискаревском. Важно: клеща отдельно от укушенного не примут, врач обязательно должен осмотреть пациента.

Ранее на бывшем петербургском заводе Toyota могут начать выпускать машины e-Neva. 

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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