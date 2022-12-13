На бывшем петербургском заводе Toyota могут начать выпускать машины e-Neva

Как рассказал Мантуров, начало производства запланировали на 2026 год.

Стало известно, что Минпромторг рассматривает возможность производства электромобилей e-Neva, а также машин новых партнёров на бывшем петербургском заводе Toyota. Российский концерн "Алмаз-Антей" будет заниматься выпуском авто. Об этом 12 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Как рассказал Мантуров, начало производства запланировали на 2026 год. До этого министерство планирует запустить сборку с кем-то из автопроизводителей

Ранее эксперты оценили перспективы "Алмаз-Антей" в развитии российского атопрома. Аналитики полагают, что дальнейшее участие концерна в развитии российского автопрома, с учетом стиля управления проектами, принятого в ПВО страны, можно ждать в итоге появления настоящего автомобильного объединения. Также телеграмеры предвидят унификацию агрегатов между разными типами и моделями и эффективным взаимодействием больших групп предприятий в рамках единых проектов.

Фото: Piter.tv

