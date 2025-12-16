В Петербурге ищут площадки для монгольской торговли на фоне нового соглашения с ЕАЭС

Советник-посланник посольства Монголии в РФ Ж. Алтангэрэл посетил Северную столицу для ознакомления с торговыми площадками.

В пятницу, 19 июня, Санкт-Петербург с рабочим визитом посетил советник-посланник посольства Монголии в Российской Федерации господин Ж. Алтангэрэл. Встреча была организована при содействии Комитета по внешним связям и Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города.

Главной целью визита стало знакомство с инфраструктурой Хасанского и Кузнечного рынков. Стороны рассматривают эти площадки в качестве потенциальных мест для размещения монгольской торговой зоны, где в перспективе могли бы продаваться товары из этой страны.

Переговоры приобретают особую актуальность в связи с предстоящим вступлением в силу Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и Монголией. Документ, подписанный 27 июня 2025 года в Минске, начнёт действовать с 22 июля 2026 года. Соглашение охватывает 367 товарных позиций, в отношении которых будут обнулены или снижены таможенные пошлины. Документ рассчитан на три года с возможностью автоматического продления.

Отметим, что торговые отношения России и Монголии демонстрируют устойчивый рост. По данным правительства РФ, товарооборот между странами в 2025 году вырос на 4 процента, достигнув 2,7 миллиарда долларов. В первом квартале 2026 года объёмы торговли увеличились на 28,3 процента, составив 767,7 миллиона долларов.

Ранее мы сообщили о том, что в Кронверкский пролив выпустили 300 мальков сига в День корюшки.

Фото: пресс-служба Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга