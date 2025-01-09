В Петербурге ищут нового хозяина кошке найденной внутри старого дивана

Водитель мусоровоза обнаружил мяукающий комочек на контейнерной площадке. Организация "Первый Спецтранс" ищет желающих забрать животное домой.

В Петербурге диспетчеры организации "Первый Спецтранс" получили сообщение о том, что "в преддверии 8 Марта маленькая красавица ищет дом!".

Давно у нас не было потеряшек, но сегодня водитель мусоровоза вновь спас жизнь. Он обнаружил мяукающий комочек внутри старого дивана, который кто-то вынес на контейнерную площадку, говорится в сообщении.

Организация предложила оставить комментарий под постом тем, кто готов в ближайшее время приехать и забрать кошку к себе.

С желающими свяжутся через личные сообщения для уточнения деталей.