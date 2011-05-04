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В Петербурге ищут двух пропавших девочек
Сегодня, 22:00
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smirenny

В Петербурге ищут двух пропавших девочек

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Второклассницы ушли гулять и не вернулись.

В среду, 17 ферваля, в Петербурге пропали две девочки, сообщил "Мегаполис".

Родители второклассниц сообщили, что девочки находились в квартире одной из них, в доме №25 по Красносельскому шоссе. Потом пошли гулять на улицу, но домой школьницы не вернулись и не выходят на связь. Разыскиваются Есения Клименко и Ангелина Девятловская.

Приметы одежды девочек: розовая куртка, шапка, черные джинсы и черные сапоги; синяя куртка, серая шапка с помпоном. 

Все, кто обладает какой-то информацией местонахождении школьниц, просят обращаться по телефонам 573-18-90 или 102.

Ранее мы писали, что после гибели 10-летней девочки в Колпино возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV

Теги: пропали девочки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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