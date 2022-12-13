В Петербурге и области наблюдается рост просрочек по кредитам

В Петербурге рост составил 49%, в абсолютных цифрах речь идет об увеличении задолженности с 5 287 до 7 594 рублей.

За три года среднедушевой розничный долг жителя Ленинградской области вырос на 79%, так он увеличился с 4 976 до 8 913 рублей. Об этом в понедельник, 24 апреля, пишет РБК со ссылкой на исследование коллекторского агентства "Долговой консультант".

В Петербурге рост составил 49%, в абсолютных цифрах речь идет об увеличении задолженности с 5 287 до 7 594 рублей. При этом среднедушевой долг россиян перед банками вырос за три года в полтора раза, превысив отметку в 7,6 тысячи рублей. Этот показатель отражает нагрузку на каждого жителя страны исходя из общего объема задолженности перед кредитными организациями, накопленную к текущему моменту.

Ранее петербуржцы задолжали порядка 5 млрд рублей по взносам за капремонт. Уведомления поместят в почтовые ящики.

Фото: piter.tv

