Петербуржцы задолжали порядка 5 млрд рублей по взносам за капремонт

С пятницы, 21 апреля, петербуржцы будут получать уведомления о наличии задолженности по капремонту, если они есть. Об этом рассказали в пресс-службе Жилищного комитета.
Уведомления поместят в почтовые ящики. В сообщении уточнили, что документ не является досудебной претензией. Всего Фонд отправит более 450 тысяч уведомлений. Сообщения придут тем собственникам, чья сумма долга превышает 100 рублей.
В минувшем году удалось снизить задолженность. Сейчас общий долг составляет порядка 5 млрд рублей.
Ранее в Невском районе продолжается капремонт Рыбацкого моста. На переправе готовятся провести монтаж нового пролёта.
Фото: Piter.tv
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