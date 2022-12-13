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Петербуржцы задолжали порядка 5 млрд рублей по взносам за капремонт
Сегодня, 18:28
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы задолжали порядка 5 млрд рублей по взносам за капремонт

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Уведомления поместят в почтовые ящики.

С пятницы, 21 апреля, петербуржцы будут получать уведомления о наличии задолженности по капремонту, если они есть. Об этом рассказали в пресс-службе Жилищного комитета. 

Уведомления поместят в почтовые ящики. В сообщении уточнили, что документ не является досудебной претензией. Всего Фонд отправит более 450 тысяч уведомлений. Сообщения придут тем собственникам, чья сумма долга превышает 100 рублей.

В минувшем году удалось снизить задолженность. Сейчас общий долг составляет порядка 5 млрд рублей. 

Ранее в Невском районе продолжается капремонт Рыбацкого моста. На переправе готовятся провести монтаж нового пролёта.

Фото: Piter.tv


 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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