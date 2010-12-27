В Петербурге хирурги "потеряли" в организме пациента 25 см лески для катетера

Врачи Городской больницы № 2 спасли жизнь мужчине, в кровеносных сосудах которого "заблудился" специальный хирургический материал.

В Петербурге эндоваскулярные хирурги Городской больницы № 2 провели сложнейшую операцию по извлечению из кровеносной системы пациента 25 сантиметров лески-проводника для катетера. Об этом сообщает издание "Доктор Питер".

Леска попала в организм мужчины по несчастной случайности. Пациент попал в руки врачей после страшного ДТП: петербуржец находился в состоянии комы. Во время катетеризации крупной вены при помощи лески-проводника диаметром в 1 мм материал оборвался. Тогда-то 25 сантиметров тонкой нити и направились в "путешествие" по организму человека. Самое страшное, что даже методы ЭХО-кардиографии не показывали место нахождения материала: леска просто напросто потерялась.

К счастью, после долгих поисков катетер нашли в нижней полой вене неподалеку от сердца. Хирургам пришлось проводить сложнейшую эндоваскулярную операцию, однако они смогли извлечь леску при помощи венососудистой ловушки. Уже через 2 суток пациент был выписан на амбулаторное лечение.

Фото: Piter.TV