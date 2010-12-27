Разврату нет: петербуржцы помогли полиции закрыть 14 борделей

Хотели полицейские или нет, им пришлось среагировать на сигналы общественников,

В Северной столице появилась новая сила, которая выступила против засилья борделей и притонов в центре города. Движение "Красивый Петербург", специализирующееся на градозащите, объявило борьбу проституции. За последние несколько месяцев общественники помогли полиции найти и закрыть 14 борделей, на которые до этого МВД не обращало никакого внимания. Об этом говорится в сообщении "Красивого Петербурга".

Общественники уточняют, что специально для этой акции они составили список из 15 потенциальных адресов. Правоохранителям пришлось проверить "нехорошие квартиры", и в 14 случаях опасения петербуржцев подтвердились. Во всяком случае, такая информация значится в официальном ответе МВД на запрос горожан.

Во время "горячих рейдов" силовики задержали более десятка ночных бабочек. Девушкам выписали административные штрафы, ровно как и их "мамочкам". Лишь в одном случае полицейские осмелились возбудить уголовное дело по факту организации борделя. Во всех остальных случаях, организаторов "интимных точек", так и не нашли.

Фото: Piter.TV