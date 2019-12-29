В Петербурге готовят спектакль о творчестве Николая Гумилёва

Он пройдёт в Фонтанном доме.

Сегодня, 1 марта, в Государственном литературно-мемориальном музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме покажут спектакль "Возвышенный жираф. Жизнь и поэзия господина Гумилёва".

Спектакль повествует о судьбе и творчестве Николая Гумилева. История разворачивается на фоне трагических событий революции и гражданской войны.

Режиссёр Светлана Озерская использовала в постановке видеопроекции и теневые куклы.

Начало спектакля в 18:00.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге могут установить четыре мемориальных доски в память об Анне Ахматовой.

Фото: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме / ВКонтакте