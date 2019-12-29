В Петербурге готовят спектакль о творчестве Николая Гумилёва

Сегодня, 1 марта, в Государственном литературно-мемориальном музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме покажут спектакль "Возвышенный жираф. Жизнь и поэзия господина Гумилёва".
Спектакль повествует о судьбе и творчестве Николая Гумилева. История разворачивается на фоне трагических событий революции и гражданской войны.
Режиссёр Светлана Озерская использовала в постановке видеопроекции и теневые куклы.
Начало спектакля в 18:00.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге могут установить четыре мемориальных доски в память об Анне Ахматовой.
Фото: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме / ВКонтакте
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