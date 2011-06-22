В Петербурге готовится проекты трех новых развязок в рамках строительства ШМСД

Комитет по градостроительству Санкт-Петербурга обнародовал планы по строительству трех новых развязок в рамках Широтной магистрали.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга опубликовал задания для подготовки проектов планировки трех развязок Широтной магистрали скоростного движения. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Проекты должны быть готовы к концу 2024 года в рамках второго этапа проекта.

Первая развязка будет построена на пересечении магистрали с проспектом Солидарности и будет представлять собой путепровод через железнодорожные пути. Вторая развязка будет построена на участке от улицы Кржижановского до Ленской улицы и будет иметь вывод на улицу Коммуны. Третья развязка будет построена на пересечении с Союзным проспектом и проспектом Энергетиков, а также на участке от улицы Коллонтай до реки Большая Охта.

Широтная магистраль должна соединить Западный скоростной диаметр в районе Благодатной улицы. Всего запланировано шесть этапов строительства.

Ранее сообщалось, что Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство участка Южной широтной магистрали.

Фото: Piter.TV