В Московском районе юношу расстреляли в лицо

С множественными огнестрельными ранениями жителя Северной столицы увезли в больницу с Варшавской улицы. Молодой человек получил несколько пуль в область щек, предплечье и низ живота.

В минувший четверг, 22 февраля, петербуржца с многочисленными огнестрельными ранениями госпитализировали в одну из городских больниц. Инцидент произошел утром в Московском районе на Варшавской улице. Осмотрев пострадавшего, медики диагностировали у него ранения щек, предплечья и нижней части живота.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По предварительным данным, подобные травмы молодой человек мог получить, если бы в него стреляли из мелкокалиберного оружия. Сейчас петербуржец находится в реанимации. Медики пытаются спасти его жизнь.

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