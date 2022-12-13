В Петербурге годовая инфляция в апреле снизилась до 2,5%

Цены на продовольственные товары снизились на 0,84% после роста на 0,5% месяцем ранее.

В апреле этого года цены в Петербурге выросли на 2,5% за последние 12 месяцев. Показатель годовой инфляции в городе снизился на 0,45% с мартовских 2,96%. Такие данные в пятницу, 19 мая, публикует Банк России.

Цены на продовольственные товары снизились на 0,84% после роста на 0,5% месяцем ранее. В частности, фрукты и овощи подешевели почти на 4,5%. Рост цен также замедлился на молочку, в том числе на сыр. Высокий урожай пшеницы и сахарной свеклы привел к снижению цен на муку и сахар.

Непродовольственные товары в годовом выражении подешевели на 1,2% после снижения на 1,3% месяцем ранее. Цены на медикаменты, компьютеры, бытовую технику и телевизоры стали снижаться медленнее. Услуги за последний год подорожали на 12,21%. В марте этот показатель составлял 12,08%. Инфляция в этой категории подросла в основном за счет ускоряющегося роста стоимости сотовой связи.

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Фото: Piter.tv

