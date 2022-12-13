Канцлер Австрии пригрозил энергокомпаниям повышением налогов

Карл Нехаммер рассказал о новом законопроекте Вены.

Глава правительства Австрии Карл Нехаммер пригрозил повысить налоги на сверхприбыль местных энергетических компаний в том случае, если эти предприятия не снизят цены на энергию в стране. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на брифинге со СМИ, проведенной по результатам обсуждения пакета мер для борьбы с инфляционными процессами в Совете министров. Эксперт пояснил, что законопроект будет принят в июне текущего года. Документ позволит облагать налогом сверхприбыль в сфере энергетики. По словам Нехаммера, такое постановление позволит снизить потребительскую стоимость на энергоресурсы.

Если энергокомпании непосредственно сейчас не начнут снижать цены… Тогда мы в лице республики заставим их заплатить за это. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Прекратить торговлю с Россией невозможно, заявила экс-глава МИД Австрии.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Karl Nehammer