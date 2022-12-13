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Прекратить торговлю с Россией невозможно, заявила экс-глава МИД Австрии

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Карин Кнайсль оценила предложение Японии о полном запрете экспорта в Россию.

Полностью прекратить торговлю с Россией невозможно, а введённые коллективным Западом санкции против Москвы не работают. Соответствующее заявление в рамках выступления на Всероссийском просветительском форуме "Знание" сделала иностранная гостья, бывший министр по иностранным делам Австрии Карин Кнайсль. Она оценила высказывание информационного агентства "Киодо" со ссылкой на источники в японском правительстве о том, что страны G7 ("Большой семерки") рассматривают вопрос введения запрета на практически полный экспорт в Россию, связанные со всеми товарами.

Я не думаю, что возможно полностью прекратить торговлю с Россией. <…> Мы слышим, что России грозят санкции, но мы видим, что они не приносят тех результатов на которые рассчитывали недружественные Москве страны.

Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии

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Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"

Теги: австрия, карин кнайсль, мид, товарооборот, торговля, эксорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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