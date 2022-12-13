Бывший австрийский министр по иностранным делам Карин Кнайсль назвала культуру отмены со стороны коллективного Запада возмутительной. Об этом европейская чиновница кпомянула участникам Всероссийского просветительского форума "Знание". По мнению дипломата, в истории никогда не было такого, что подвергшиеся тяжелому санкционному давлению страны решали отказаться от культурных связей и контактов. Гостья пояснила, что этого культурные связи не терялись даже с Ираном и Западом.
Возмутительно то, что происходит с этой культурой отмены. Такого никогда не было в истории, даже в Иране, который подвергся тяжелым санкциям, все равно сохранялись культурные связи. Это отражает то, что ничего не началось в прошлом году.
Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии
Карин Кнайсль добавила, что в мире есть такие люди, которые "противостоят этому безумству". Иностранка добавила, что многие из этих активистов подвергаются сильному внешнему давлению со стороны властей. В качестве примера Карин Кнайсль привела в пример Турцию. Олимпийский комитет, прочие спортивные движения. По мнению эксперта, важно называть вещи своими именами и сохранять связь с реальностью, фактами. Они призвала Запад остановиться в его политике отмены, а не быть оппортунистом.
Экс-глава МИД Австрии назвала неполноценной политику Запада в отношении России.
Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"
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