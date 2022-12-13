Карин Кнайсль рассказала о том, что всегда важно сохранять культурные связи между странами.

Бывший австрийский министр по иностранным делам Карин Кнайсль назвала культуру отмены со стороны коллективного Запада возмутительной. Об этом европейская чиновница кпомянула участникам Всероссийского просветительского форума "Знание". По мнению дипломата, в истории никогда не было такого, что подвергшиеся тяжелому санкционному давлению страны решали отказаться от культурных связей и контактов. Гостья пояснила, что этого культурные связи не терялись даже с Ираном и Западом.

Возмутительно то, что происходит с этой культурой отмены. Такого никогда не было в истории, даже в Иране, который подвергся тяжелым санкциям, все равно сохранялись культурные связи. Это отражает то, что ничего не началось в прошлом году. Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии

Карин Кнайсль добавила, что в мире есть такие люди, которые "противостоят этому безумству". Иностранка добавила, что многие из этих активистов подвергаются сильному внешнему давлению со стороны властей. В качестве примера Карин Кнайсль привела в пример Турцию. Олимпийский комитет, прочие спортивные движения. По мнению эксперта, важно называть вещи своими именами и сохранять связь с реальностью, фактами. Они призвала Запад остановиться в его политике отмены, а не быть оппортунистом.

Экс-глава МИД Австрии назвала неполноценной политику Запада в отношении России.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"