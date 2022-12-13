Экс-глава МИД Австрии назвала неполноценной политику Запада в отношении России

Карин Кнайсль оценила внешнюю политику Запада по отношению к Москве.

Политика коллективного Запада в отношении России неполноценна и направлена исключительно на введение санкций против российской стороны. Соответствующее заявление участникам Всероссийского просветительского форума "Знание" сделала бывшая министр по иностранным делам Карин Кнайсль.

Северная Америка и Европейский союз в настоящее время занимают ту же позицию, что Австралия и Япония. Это совсем не политика, это эрзац-политика, это санкции, которые заменили любую политику, там нет никакой политики, есть только санкции. Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии

Карин Кнайсль добавила, что проводимая коллективным Западом политика преследует цель "победить Россию на поле боя", поэтому исключает дипломатию и проведение мирных переговоров. Экс-чиновница из Европы пояснила, что впервые находилась в России в рамках своей туристической поездки по Москве весной 2014 года. Она пояснила, что венские СМИ в 2022 году начали утверждать о том, что в 1992 году дипломат была завербована российскими спецслужбами в качестве шпионки.

Экс-глава МИД Австрии: Запад не заинтересован в дипломатии на Украине.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"