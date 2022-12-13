В Петербурге фанаты "Зенита" отказываются оформлять паспорт болельщика

Матч "Зенита" против "Пари НН" 4 марта на "Газпром Арене" болельщики не посетят.

Болельщики петербургского футбольного клуба "Зенит" из фан-сектора Вираж заявили, что не будут оформлять паспорт болельщика (Fan ID). Об этом пишет "Фонтанка".

Так, матч "Зенита" против "Пари НН" 4 марта на "Газпром Арене" болельщики не посетят. По словам одного из болельщиков, настоящие фанаты уже высказались на эту тему и "оформлять Fan ID никто не будет".

Ранее "Газпром Арену" и "Лахта Центр" хотят соединить с помощью велодорожек. Кроме того, руководитель напомнила об увеличении катка рядом со стадионом до 22,5 тыс. кв.м. После этого площадка станет самым большим в мире катком. Илюхина добавила, что благоустройство также подразумевает строительство открытого бассейна с подогревом, который будет работать круглосуточно.

Фото: Piter.tv

