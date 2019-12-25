В Петербурге эвакуируют 3 торговых центра после анонимок о минировании

Злоумышленники прикрываются именем бизнесмена Константина Малафеева

В пятницу, 14 августа, в 3 петербургских ТЦ поступили анонимные сообщения о минировании. Посетителей пришлось срочно эвакуировать. Об этом сообщила "Фонтанка".

Неизвестные предупредили о готовящихся терактов в комплексе "Французский бульвар" на бульваре Новаторов, "Сити-Молле" на Коломяжском проспекте и ещё одном торговом центре с большой проходимостью покупателей.

Известно, что в текстах сообщений и в адресе почты злоумышленников использовано имя председателя совета директоров группы компаний "Царьград", православного Константина Малафеева. Авторы "анонимок" порочат репутацию бизнесмена уже почти год с требованием вернуть им якобы украденные им биткоины.

Ранее мы рассказали о том, что Петербургские суды снова эвакуируют из-за анонимок о минировании

Фото: Piter.TV