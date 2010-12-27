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На бульваре Новаторов эвакуировали ТРК "Французский бульвар"
Вчера, 20:45
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Rybka123

На бульваре Новаторов эвакуировали ТРК "Французский бульвар"

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В здании сработала пожарная сигнализация.

Во вторник, 12 февраля, в Петербурге эвакуировали ТРК "Французский бульвар". Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, из комплекса на бульваре Новаторов вывели работников и посетителей. Известно, что в здании сработала пожарная сигнализация. После этого на месте была проведена проверка, которая заняла несколько минут. После нее людей запустили обратно. Подробности инцидента уточнятся.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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