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В Колпино произошел пожар в супермаркете "Магнит"
Вчера, 17:19
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Alena_Zinovieva

В Колпино произошел пожар в супермаркете "Магнит"

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Из вентиляции валит густой дым.

Днем 12 февраля в супермаркете "Магнит" на Ленинском проспекте в Колпино произошел пожар. Очевидцы опубликовали в интернете фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что из вентиляции здания валит густой едкий дым. По словам источника в экстренных службах, на втором этаже, где когда-то находился клуб, загорелся мусор на площади 10 квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место пожара. Персонал и посетителей эвакуировали из горящего здания.

Ранее мы писали, что в Петербурге рано утром загорелся самый высокий жилой небоскреб.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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