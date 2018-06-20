В Петербурге электробусы перевезли 32 тысячи пассажиров за 10 дней

Организатор перевозок рассказал о результатах первых дней работы нового городского транспорта.

С 19 марта в Петербурге начали ходить электробусы. За десять дней транспорт перевез более 32 тысяч человек и проехал 12 тысяч километров. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

Сейчас новый общественный транспорт движется по маршруту 128. Направление соединяет Петроградский район с Васильевским островом. Специалисты отметили, что за время эксплуатации возникали небольшие неполадки, которые оперативно устранялись ремонтными служащими по гарантийным обязательствам. Проблем в планировании работы электробусов не было.

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Фото: Piter.tv