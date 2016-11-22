В Петербурге экс-депутата Госдумы будут судить по делу о тройном убийстве на Кипре

Сейчас Глущенко отбывает срок за заказное убийство Галины Старовойтовой, которое случилось 20 ноября 1998 в Петербурге.

В четверг, 19 мая, Приморский суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего депутата ЛДПР, предпринимателя, Михаила Глущенко о заказном убийстве троих россиян на Кипре. Трагедия произошла в 2004 году. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Глущенко не признает свою вину и ходатайствует о рассмотрении дела с участием присяжных. На сегодняшний день материалы дела уже переданы судье.

Напомним, что Глущенко отбывает срок за заказное убийство Галины Старовойтовой, которое случилось 20 ноября 1998 в Петербурге. Преступление, в совершении которого его обвиняют сейчас, произошло 24 марта 2004 года в загородном доме семьи петербургского бизнесмена Вячеслава Шевченко в пригороде Пафоса.

Ранее мы писали, что суд Петербурга отказал в УДО Глущенко, осужденному за убийство Старовойтовой. Заседание состоялось 22 сентября.

Фото: Piter.tv

