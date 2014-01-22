Петербурженке предъявили обвинение в приготовлении к убийству по найму соседки по коммуналке

"Исполнитель" обратился в полицию.

Петербурженке предъявлено обвинение в приготовлении к убийству по найму своей соседки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.1 ст.30 п."з" ч.2 ст.105 УК РФ (приготовление к убийству по найму). Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, женщина не позднее 8 марта, имея умысел на убийство по найму своей соседки по коммунальной квартире, нашла исполнителя. Последний о готовящемся преступлении сообщил в правоохранительные органы.

В период с 8 по 13 марта подозреваемая несколько раз встречалась с предполагаемым исполнителем убийства, передала ему денежное вознаграждение в размере 70 тысяч рублей и указала на потерпевшую. Данные встречи проходили под контролем оперативных служб.

По месту жительства злоумышленницы проведен обыск. Подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу