Главбуха подозревают в заказе убийства соседки по коммуналке на улице Седова

Вся операция была сорвана правоохранительными органами.

Главного бухгалтера одной из петербургских школ подозревают в заказе убийства. Об этом рассказали в "Оперативном прикрытии".

Правоохранители 18 марта задержали 59-летнюю жительница Невского района, которая работает главным бухгалтером в одной из городских школ. Женщина подозревается в заказе убийства соседки по коммунальной квартире на улице Седова. Она разработала план преступления, даже нашла исполнителя и передала ему деньги. Вся операция была сорвана правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству по найму.

По предварительным данным, соседки судятся с 2017 года. В исковых заявлениях можно найти такие требования как погасить долг за свет в сумме около 16 тысяч рублей; освободить проход по коридору, убрать мусорные ведра, стремянку от входной двери; в ванной комнате восстановить дверь, убрать мусорное ведро от входа в ванную комнату и так далее.

Ранее Владимир Кулибаба получил 10 лет колонии за организацию убийства в 1993 году.

Фото: Piter.tv