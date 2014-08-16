Суд Петербурга отказал в УДО Глущенко, осужденному за убийство Старовойтовой

Заседание состоялось 22 сентября.

Дзержинский районный суд Петербурга отказал в условно-досрочном освобождении экс-депутату Государственной думы Михаилу Глущенко, осужденному за организацию убийства Галины Старовойтовой. Об этом 22 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Напомним, 20 ноября 1998 года Галину Старовойтову убили в подъезде собственного дома. Ее помощника ранили. Спустя четыре года арестовали шесть подозреваемых, которым предъявили обвинения. В 2005 году организатора преступления Юрия Колчина и главного исполнителя Виталия Акишина приговорили к 20 и 23,5 года лишения свободы.

В 2015 году суд вынес приговор в отношении депутата Государственной думы Михаила Глущенко. Его признали соучастником и приговорили к 17 годам лишения свободы. Впоследствии он рассказал, кто был заказчиком. Как оказалось, убийство Галины Старовойтовой заказал бизнесмен Владимир Барсуков.

Фото: Piter.tv