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Суд Петербурга отказал в УДО Глущенко, осужденному за убийство Старовойтовой
Сегодня, 19:00
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Суд Петербурга отказал в УДО Глущенко, осужденному за убийство Старовойтовой

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Заседание состоялось 22 сентября.

Дзержинский районный суд Петербурга отказал в условно-досрочном освобождении экс-депутату Государственной думы Михаилу Глущенко, осужденному за организацию убийства Галины Старовойтовой. Об этом 22 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

Напомним, 20 ноября 1998 года Галину Старовойтову убили в подъезде собственного дома. Ее помощника ранили. Спустя четыре года арестовали шесть подозреваемых, которым предъявили обвинения. В 2005 году организатора преступления Юрия Колчина и главного исполнителя Виталия Акишина приговорили к 20 и 23,5 года лишения свободы.

В 2015 году суд вынес приговор в отношении депутата Государственной думы Михаила Глущенко. Его признали соучастником и приговорили к 17 годам лишения свободы. Впоследствии он рассказал, кто был заказчиком. Как оказалось, убийство Галины Старовойтовой заказал бизнесмен Владимир Барсуков.

Фото: Piter.tv

Теги: михаил глущенко, суд, убийство, удо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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