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В Петербурге дополнительно включили 35 молодых семей в список получателей соцвыплат
Сегодня, 21:16
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В Петербурге дополнительно включили 35 молодых семей в список получателей соцвыплат

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В этом году общее финансирование программы составляет 679,3 млн рублей.

Жилком включил в список молодых семей еще 35 пар. Они учувствуют в госпрограмме по обеспечению доступным и комфортным жильём. Об этом 18 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

Это стало возможным за счёт невостребованных другими участниками средств, которые предпочли получить содействие по другим программам, отказались от социальной выплаты или не подтвердили свой статус очередника.

В этом году общее финансирование программы составляет 679,3 млн рублей. На сегодняшний день к выдаче готовятся ещё 61 свидетельство на общую сумму более 250 млн рублей, из которых 97,2% — средства городского бюджета.

Выплату можно использовать на строительство жилого дома, приобретение жилья, оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита или жилищного займа, а также на погашение ранее предоставленного жилищного кредита.

Ранее жительница Пушкина перевела мошенникам более 1,2 млн рублей. Заявительница участвовала в "инвестиционной программе".

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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