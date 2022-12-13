В Петербурге дополнительно включили 35 молодых семей в список получателей соцвыплат

В этом году общее финансирование программы составляет 679,3 млн рублей.

Жилком включил в список молодых семей еще 35 пар. Они учувствуют в госпрограмме по обеспечению доступным и комфортным жильём. Об этом 18 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

Это стало возможным за счёт невостребованных другими участниками средств, которые предпочли получить содействие по другим программам, отказались от социальной выплаты или не подтвердили свой статус очередника.

В этом году общее финансирование программы составляет 679,3 млн рублей. На сегодняшний день к выдаче готовятся ещё 61 свидетельство на общую сумму более 250 млн рублей, из которых 97,2% — средства городского бюджета.

Выплату можно использовать на строительство жилого дома, приобретение жилья, оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита или жилищного займа, а также на погашение ранее предоставленного жилищного кредита.

Ранее жительница Пушкина перевела мошенникам более 1,2 млн рублей. Заявительница участвовала в "инвестиционной программе".

Фото: Piter.tv

