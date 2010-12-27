Краденые волки: полиция до сих пор не может найти Забивак

Похищенные Забиваки все еще не найдены. Полиция обратилась к петербуржцам за помощью.

Полицейские Петербурга продолжают заниматься поисками украденных Забивак - символов Чемпионата Мира по футболу - 2018. Напомним, что первую фигуру волка похитили с разделительного газона в поселке Солнечное, затем - в Комарово.

Конструкции большие по своему объему: диаметр - 1 метр, высота - 2 метра и 5 сантиметров, вес - 50 килограммов. Волк одет в красные шорты, белую с сними рукавами футболку, а на носу у Забиваки футбольный мяч.

Стражи порядка убедительно просят граждан, в случае обнаружения фигур, немедленно сообщить в дежурную часть ОМВД по Курортному району Санкт-Петербурга по телефону 437-02-02.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге украли второго Забиваку, третьего обещают спрятать.

Фото: "ВК"