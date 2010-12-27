В Петербурге украли второго Забиваку, третьего обещают спрятать

Воры из Петербурга покусились на два из трех Забивак.

Вторая скульптура символа Чемпионата мира по футболу похищена в Петербурге. Неизвестные украли с пляжа в поселке Солнечный по Зеленогорскому шоссе фигуру Забиваки. Мастер участка по благоустройству "Курортный берег" обратился в правоохранительные органы за помощью.

По данным заявителя, инцидент произошел в период с 20 часов вечера 13 июля по 11 часов утра 16 июля. Отметим, что фигура представляет собой полую конструкцию 180 сантиметров в высоту. По сведениям от полиции город понес убытки в размере 348 тысяч рублей. Злоумышленников не удастся найти по камерам видеонаблюдения: они отсутствуют на данной территории.

Третью скульптуру Забиваки, также установленную в курортном районе, в ближайшее время вывезут ради безопасности.

Фото: Вконтакте