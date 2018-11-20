В Петербурге для уборки снега перекрыли четыре улицы

Оставленные на территории автомобили эвакуируют на соседние участки.

В связи с тотальной чисткой городских улиц Комитет по благоустройству Петербурга принял решения ограничить для движения транспорта четыре улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В среде, 6 февраля, с 21:00 до 7:00 часов утра 7 февраля движения для транспорта закрыто на Захарьевской и Фурштатской улицах, а также на улице Чайковского от Литейного проспекта до Гагаринской улицы и на Таврической улице от Кирочной улицы до Суворовского проспекта. Оставленные на территории автомобили эвакуируют на соседние участки.

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Фото: Piter.TV