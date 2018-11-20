До лета по Атаманской улице закроют движение

На участке будут проводиться работы по прокладке газопровода.

Со следующего понедельника и до начала лета вступит в силу новое распоряжение об ограничении движений транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).



Так с 11 февраля до 1 июня будет закрыт проезд транспорта по Атаманской улица на участке от набережной Обводного канала до дома номер 3/6. На данном участке будут проводиться работы по прокладке газопровода.



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