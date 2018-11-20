На улице Марата третий день подряд снег тает прямо в квартиры, ЖКУ кормит жильцов "завтраками"

Из-за таяния снега и льда страдают не только обои, но и грудные дети.

Жительница Центрального района Санкт-Петербурга пожаловалось на бездействие ЖКУ в решении вопроса таяния снега и льда, вода от которых топит ее квартиру. В расположение редакции Piter.TV оказались видеоролики из жилья пострадавших.

По словам Галины Ф. такая картина продолжается уже третья сутки подряд. Вчера женщину навещал техник, который пообещала, что проблема со снегом будет ликвидирована уже сегодня (6 февраля), однако никаких действий со стороны управления не последовало.

Девушка рассказала и показала, что из-за таяния снега несколько комнат в ее квартире постепенно заливает вода, а самое опасное это то, что в одной из комнат спит грудной ребенок.

Отметим, что работы по очистке снега в доме на улице Марата 70а-70б. проводились, однако были выполнены лишь со стороны главного входа. Пострадавшая же живет в колодце.

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Видео: Piter.TV