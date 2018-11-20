"ЖЭК бездействует": жители Московского проспекте пожаловались на "семиэтажную" сосульку

Местные жители отметили, ЖЭК бездействует.

Жители Московского района обнаружили в одном из домов гигантскую сосульку, высота которой равна 15 метрам. Снимок опасного "сожителя" граждане разместили в группе "Признавашки Петербург".

По словам жителей дома номер 86 по Московскому проспекту, данную картину они наблюдает далеко не первый день, а сам сосулька уже успела стать местной достопримечательность. Отметим, что ледяная глыба весит прямо над парадно. Местные жители отметили, что ЖЭК бездействует.

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Фото: группа "Признавашки Петербург"