Оказалось, что котёнок с чердака завалился за листы жести.

В понедельник, 25 февраля, в Петербурге для спасения котенка разобрали обшивку дома. Об этом сообщается в группе "Кошкиспас" в социальной сети "ВКонтакте".

Жительницы квартиры на шестом этаже в старинном доме на 9-Красноармейской вот уже второй день слышали из окна жалобное мяукание. Самостоятельные поиски ничего не дали. Вызванные пожарные осмотрели ближайший к окну водосток, но тоже никого не обнаружили. Спать невозможно, переживали все жители квартиры, включая кота сказано в сообщении

Как оказалось, усатый упал с чердака и завалился за листы жести. Освободить его удалось в течение получаса с помощью кувалды. Так, специалисты оторвали старую обшивку дома для спасения малыша.

Работа заняла около получаса и принесла свои плоды. За выдернутыми досками стал виден котенок. Он пробирался туда-сюда по горизонтальной доске и мяукал. Это могло создать новые затруднения, т.к. в дальней точке до него не дотянуться. Попробовали приманить кормом, да и котенок к счастью оказался непугливым. Поэтому когда в очередной раз Саша запустил руку за доски, обратно достал ее уже с котенком отмечают спасатели

В итоге жители квартиры решили оставить у себя серого котенка. Эксперты объяснили новым владельцам меры предосторожности по отношению к домашнему коту, про анализы и прививки.

Ранее мы сообщали о том, что "Молодой человек, вы сейчас умрете": мужчина с ножом в спине вышел покурить на улицу

Фото:"Кошкиспас"/вк