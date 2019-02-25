"Молодой человек, вы сейчас умрете": мужчина с ножом в спине вышел покурить на улицу

Мужчина поступил в отделение в состоянии алкогольного опьянения

В одной из татарстанских больниц сняли сцену, похожую на фрагмент фильма ужасов. Пациент с ножом в спине, игнорируя врачей, попытался выйти на улицу, чтобы покурить.

Как видно в ролике, по холлу больницы в сторону двери шагает почти голый мужчина по имени Владимир, из спины которого торчит нож. Крики врачей "куда вы?", он долго игнорировал, пока, наконец, не признался, что хочет покурить. Факт того, что сигарет у него не оказалось, пациента не смутил. Вернуть его обратно в клинику помогла фраза врача: "Молодой человек, вы сейчас умрете".

Известно, что мужчина поступил в отделение в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе минздрава Татарстана сообщили, что ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, и на данный момент его состояние оценивается как стабильное.

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Видео: Татар-информ/Ютуб