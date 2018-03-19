Барецкий встретит Дацика с похоронным оркестром и проститутками

"Рыжий Тарзан" выйдет на волю 26 февраля в 9 часов утра.

Шоумен Стас Барецкий планирует встретить освобожденного Вячеслава Дацика с похоронным оркестром и проститутками, сообщает "Петербугрский Дневник". Как передает издание, "Рыжего Тарзана" выпустят 26 февраля в 9 часов утра.



Напомним, что 25 февраля апелляционная инстанция городского суда прекратила уголовное преследование Вячеслава Дацика за истечением сроков давности уголовных дел и освободила его из-под стражи в связи с отбытием наказания,



Приятель Барецкого ранее был приговорен Василеостровским районным судом к 3.5 годам в исполнительной колонии строгого режима. Мужчина был признан виновным в нарушении неприкосновенности жилища, хулиганстве и нанесении побоев. В мае 2016 года. Он с товарищами выгнал из борделя на Васильевском острове проституток и клиентов в неглиже. После чего заставил их пройти в таком виде до отделения полиции. Помимо этого он забрал оттуда деньги из сейфа в размере 52 тысяч рублей и мобильный телефон.

Видео: Piter.TV

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