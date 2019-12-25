В Петербурге для дезинфекции наземного транспорта ежемесячно тратят более 3700 литров дезрасвора

Обработка проводится и в метрополитене.

Транспортные предприятия Петербурга продолжают принимать меры, направленные на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

СПб ГУП "Горэлектротранс" каждый день тратит 12 литров дезинфектора только в одном парке, всего таких – 10. Каждый день на улицы города выходят около 1000 трамваем и троллейбусов.

В СПб ГПУ "Пассажиравтотранс" ежемесячно используется более 100 литров концентрированного раствора для дезинфекции автобусов.

В петербургском метрополитене 1 раз в два часа обрабатываются поручни эскалаторов, входные двери в вестибюли, скамейки, автоматы для продажи жетонов, подоконники и стекла билетных касс. Также 4 раза в сутки сотрудники обрабатывают турникеты, помещения досмотра багажа, вестибюли и платформы.

В петербургском транспорте продлили масочный режим до 11 октября.

Фото: Piter.TV