В Петербурге для дезинфекции наземного транспорта ежемесячно тратят более 3700 литров дезрасвора

Транспортные предприятия Петербурга продолжают принимать меры, направленные на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.
СПб ГУП "Горэлектротранс" каждый день тратит 12 литров дезинфектора только в одном парке, всего таких – 10. Каждый день на улицы города выходят около 1000 трамваем и троллейбусов.
В СПб ГПУ "Пассажиравтотранс" ежемесячно используется более 100 литров концентрированного раствора для дезинфекции автобусов.
В петербургском метрополитене 1 раз в два часа обрабатываются поручни эскалаторов, входные двери в вестибюли, скамейки, автоматы для продажи жетонов, подоконники и стекла билетных касс. Также 4 раза в сутки сотрудники обрабатывают турникеты, помещения досмотра багажа, вестибюли и платформы.
В петербургском транспорте продлили масочный режим до 11 октября.
Фото: Piter.TV
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