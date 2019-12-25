В Петербурге женщина с перцовым баллончиком напала на полицейского

Таким способом она пыталась сбежать.

Цыганки пытались обокрасть пожилую пару под предлогом осмотра счетчиков, но им помешали правоохранители. Одна из злоумышленниц напала на полицейского с перцовым баллончиком, сообщил "78.ru".

Инцидент произошел 6 февраля в Приморском районе. Женщины подошли к пенсионеру во дворе дома №37 по улице Матроса Железняка и предложили ему осмотреть счетчики. Таким образом злоумышленницы проникли в квартиру к петербуржцу. В доме находилась пожилая женщина, которая постаралась помешать краже. В ответ на это неизвестные начали угрожать и забирать ценные вещи, однако жильцы все же успели позвонить в полицию.

Во время задержания одна из нарушительниц прыснула в правоохранителя из баллончика. Убежать им не удалось.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что прокурор потребовал освободить предполагаемого лжеминера в Петербурге.

Фото: pixabay.com