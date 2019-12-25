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В Петербурге женщина с перцовым баллончиком напала на полицейского
Сегодня, 22:12
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nadezhda_sib

В Петербурге женщина с перцовым баллончиком напала на полицейского

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Таким способом она пыталась сбежать.

Цыганки пытались обокрасть пожилую пару под предлогом осмотра счетчиков, но им помешали правоохранители. Одна из злоумышленниц напала на полицейского с перцовым баллончиком, сообщил "78.ru".

Инцидент произошел 6 февраля в Приморском районе. Женщины подошли к пенсионеру во дворе дома №37 по улице Матроса Железняка и предложили ему осмотреть счетчики. Таким образом злоумышленницы проникли в квартиру к петербуржцу. В доме находилась пожилая женщина, которая постаралась помешать краже. В ответ на это неизвестные начали угрожать и забирать ценные вещи, однако жильцы все же успели позвонить в полицию.

Во время задержания одна из нарушительниц прыснула в правоохранителя из баллончика. Убежать им не удалось.

По факту произошедшего проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что прокурор потребовал освободить предполагаемого лжеминера в Петербурге

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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