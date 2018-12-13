В Петербурге буйного водителя отправили в колонию из-за драки на дороге

Мужчина оскорбил девушку, избил водителя и повредил две машины.

Суд Петербурга отправил в колонию строгого режима водителя, который устроил драку на дороге. Об этом информирует городская прокуратура.

Инцидент произошел 23 декабря 2018 года на Малоохтинском проспекте. Так, подсудимый на Nissan Qashqai резко затормозил перед автомобилем Land Cruiser, чтобы объяснить автоледи ПДД. Мужчина утверждал, что девушка его "подрезала".

За петербурженку вступился водитель другого автомобиля. Молодой человек попытался урегулировать конфликт, но получил кулаком в лицо. Далее уверенный в своей правоте участник дорожного движения сломал дверь багажника автомобиля потерпевшего и помял крыло машины, которая проезжала мимо.

Суд признал дебошира виновным по трём статьям уголовного кодекса и приговорили к 1 году 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо прочего, его обязали компенсировать материальный ущерб хозяевам автомобилей, которые он благополучно разгромил.

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