Суд решит судьбу адвоката, который обвиняется в подделке документов

Его сообщник был осужден ранее.

Действующий адвокат, заведующий петербургским филиалом "Международной адвокатской коллегии Почуева, Зельгина и партнеров" обвиняется в подсобничестве в подделке документов. Пушкинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Павла Лапаева, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, мужчина вступил в сговор с неизвестным на подсобничество в подделке официального документа для ознакомления с уголовным делом, это является незаконным. Материалы дела послужили основанием для привлечения ректора Аграрного университета Виктора Ефимова к уголовной ответственности. На тот момент Лапаев был защитником Ефимова. Ректора задержали осенью 2018 года за хищение крупной суммы.

Позднее обвиняемый связался с адвокатом Денисом Борисовым и предложил ему изготовить поддельный договор об оказании юридической помощи и ордер адвоката, что позволило бы ознакомиться с материалами уголовного дела. Речь идет о деле бизнесмена Славы Ходько, который дал показания против бывшего ректора.

Борисова задержали, ранее суд назначил ему штраф в размере 25 тысяч рублей.

Следствие обратилось в суд с ходатайством о прекращении дела и назначении штрафа для Лапаева.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что участники общественного движения требуют отменить результаты выборов в 24 муниципальных образованиях.

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