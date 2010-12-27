Движение "Голос" потребовало отменить итоги выборов в 24 муниципалитетах Петербурга

По мнению общественного движения, Горизбирком должен обратиться в суд.

Движение в защиту прав избирателей "Голос" заявило о том, что петербургскому Горизбиркому надо обратиться в суд. По мнению общественного движения, необходимо признать недействительными результаты выборов депутатов в 24 муниципальных образованиях. Соответствующее обращение появилось на официальном сайте "Голоса" 25 сентября.

В открытом письме сказано, что на выборах 8 сентября в Петербурге были грубые и демонстративные нарушения законодательства. Это не позволило выявить действительную волю жителей города.

В течение избирательной компании "Голос" много раз заявлял о масштабных нарушениях. По мнению движения, они касались процедур на всех этапах муниципальных выборов.

Среди 24 нарушителей "Голос" назвал МО "Коломна", "Остров Декабристов", "Сергиевское", "Шувалово-Озерки", "Озеро Долгое", "Рыбацкое", "Черная речка" и другие.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Памфилова раскритиковала работу петербургского избиркома.

Фото: Piter.TV